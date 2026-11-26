So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Tezos Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Tezos 0,5094 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XTZ investiert, befänden sich nun 1 962,92 Tezos in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 419,46 USD, da Tezos am 25.11.2026 0,2137 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 58,05 Prozent vermindert.

Am 12.08.2026 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1942 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tezos am 16.01.2026 bei 0,6195 USD.

Redaktion Finanzen.net