Tezos: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wer vor Jahren in Tezos eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Tezos war am 26.11.2024 1,201 USD wert. Bei einer XTZ-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 832,94 Tezos in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 424,75 USD, da Tezos am 26.11.2025 0,5099 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57,52 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.11.2025 bei 0,4865 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.12.2024 bei 1,795 USD.

Redaktion finanzen.net

