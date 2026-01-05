|
05.01.2026 06:00:19
The AI debt boom does not augur well for investors
The surge in investment may end up looking more like previous cycles of over-optimism and heavy capital spendingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1722
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
183,41
|
-0,3400
|
|
-0,19
|Britische Pfund
|
0,8657
|
-0,0058
|
|
-0,67
|Schweizer Franken
|
0,9281
|
-0,0010
|
|
-0,11
|Hongkong-Dollar
|
9,1252
|
-0,0067
|
|
-0,07
