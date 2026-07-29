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29.07.2026 12:00:00
This Altcoin Has the Best Shot at Outperforming Bitcoin Long Term
For more than a decade, Ethereum (CRYPTO: ETH) has played second fiddle to Bitcoin (CRYPTO: BTC). Currently, Ethereum is just one-sixth the size of Bitcoin by market value and has much less name recognition among both retail and institutional investors.But that could soon change. That's because Ethereum is in the midst of a major overhaul that could propel it to stunning gains during the next decade, leaving Bitcoin investors envious.For Ethereum to outperform Bitcoin over the long haul, there needs to be a major paradigm shift in how investors view it. And that's exactly what could be coming soon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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