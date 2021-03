Tim Draper gib eine Schätzung, welches Unternehmen nach Tesla als nächstes in Bitcoin einsteigen könnte

Nachdem Tesla im Februar seine Investition in Bitcoin bekanntgab, werden nun weitere Unternehmen als mögliche Kandidaten gehandelt, die als nächstes in die beliebteste und älteste Kryptowährung investieren könnten.

• Tesla-Investition treibt Bitcoin-Kurs weiter an• Weitere große Unternehmen im Gespräch um Bitcoin-Investition• Draper: Innovativer CEO entscheidend für Bitcoin-Einstieg eines Unternehmens

Im Februar verkündete US-Elektroautobauer Tesla, 1,5 Milliarden US-Dollar in die beliebte Kryptowährung Bitcoin investiert zu haben. Zudem erklärte der Musk-Konzern, sich für Zahlungen mit der digitalen Münze zu öffnen. Für den Bitcoin-Preis, der sich bereits seit vergangenem Jahr in einer Aufwärtsbewegung befindet, ging es daraufhin weiter steil aufwärts.

Bitcoin-Investment: Weitere Unternehmen im Gespräch

Nun werden bereits weitere Unternehmen, die als nächstes in Bitcoin investieren könnten, ins Visier genommen. Als eines davon nannte Milliardär Tim Draper Forbes gegenüber den iPhone-Konzern Apple. Das Unternehmen besitze seiner Ansicht nach so viel Geld, dass diese Tatsache angesichts des massiven Gelddruckes durch die Notenbanken den Wert eines Apple-Investments in den nächsten drei bis vier Jahren senken werde, wenn der Konzern das Geld nicht investiere. Bei RBC Capital Markets kam man außerdem nach Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass Apple bereits über die besten Voraussetzungen verfüge, um im Kryptowährungsmarkt mitzumischen.

Für einige Unternehmen könnte Draper zufolge eine Investition in Bitcoin das Richtige sein. Im Unstoppable Podcast auf YouTube erklärte er: "Wenn ich der CFO einer dieser großen Organisationen bin, sage ich: 'Wir müssen x% in Bitcoin besitzen, weil es eine Absicherung gegen eine andere Währung ist, die zur Währung der Zukunft wird, und es ist eine Absicherung gegen Inflation, während die Regierungen weiter […] Geld drucken'."

Bitcoin-Einstieg beim Streaming-Riesen?

Im Podcast erklärte Draper zudem, dass ein innovativer CEO an der Spitze eines Unternehmens entscheidend für einen Bitcoin-Einstieg sei, was ihn zunächst auf Facebook brachte - da das Unternehmen allerdings bereits selbst an einer eigenen Kryptowährung und somit an einem Konkurrenzangebot arbeitet, verwarf er diesen Gedanken wieder und nannte den Namen eines weiteren Unternehmens, das als nächstes den Schritt wagen könnte, in Bitcoin zu investieren: Netflix. "Ich denke Reed Hastings ist ein sehr innovativer Typ und hat viel kreatives Denken und ich denke, dass er bei Netflix immer noch die Zügel in der Hand hält", so Draper.

Nachrichten weiterer großer Unternehmen zu einem Einstieg in die beliebte Kryptowährung könnten den Bitcoin-Preis weiter antreiben. Ob Netflix tatsächlich diesen Schritt gehen wird, bleibt jedoch abzuwarten - bisher sind noch keine Absichten des Streamingdienstes bekannt.

Redaktion finanzen.at