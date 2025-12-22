Tom Lees Krypto-Fahrplan: 250k für Bitcoin und 62k für Ether - Rekordmarken voraus?

• Tom Lee sieht Bitcoin in den nächsten Monaten bei 250.000 US-Dollar, Ethereum fünfstellig• Ethereum als Zahlungsschiene der Zukunft• Andere Krypto-Experten skeptisch mit Blick auf Lees Kursziele

Fundstrat-Analyst und BitMine-Vorsitzender Tom Lee machte seinem Ruf als Kryptobullen einmal mehr alle Ehre: Er erklärte Ende 2025 im Rahmen einer Kryptokonferenz, dass sich der Markt derzeit - trotz des Rückschlags im Spätherbst 2025 - weiterhin in einem großangelegten Superzyklus befinde und stellte hohe Kursziel für Bitcoin und Ethereum auf.

So habe etwa Ethereum nun "begonnen, auszubrechen", nachdem sich der Kurs der Nummer zwei auf dem Kryptomarkt über die letzten fünf Jahre hinweg nur in einer engen Handelsspanne bewegt habe. Auch Bitcoin scheine daneben "vor einer großen Kursbewegung zu stehen", sagte der Krypto-Kenner laut "CCN". Er skizzierte in Dubai dabei ein Szenario, in dem Bitcoin in den nächsten Monaten 250.000 US-Dollar erreichen könne und Ethereum im gleichen Zeitraum in den fünfstelligen Bereich klettern würde - im besten Fall sogar bis auf 62.000 US-Dollar.

Diese Rechnung steckt hinter dem hohen Kursziel für Ethereum

Die Basis für sein ETH-Kursziel bildet dabei das Verhältnis zwischen Ethereum und Bitcoin (ETH/BTC-Ratio) sowie die Annahme, dass der Bitcoin tatsächlich die Marke von 250.000 US-Dollar erreicht. Sollte die älteste Kryptowährung dies schaffen und das Ethereum-Bitcoin-Verhältnis im aktuellen Bereich von 0,05 bleiben, ergäbe das einen ETH-Kurs von 12.500 US-Dollar, schreibt "The Coin Republic" mit Verweis auf Lees Rechnung. Sollte das Ethereum-Bitcoin-Verhältnis zum durchschnittlichen Wert der letzten acht Jahre zurückkehren, der bei ungefähr 0,1 liege, ergäbe das bereits einen Kurs von 25.000 US-Dollar. "Wenn es aber auf 0,25 im Verhältnis zu Bitcoin kommt, sind das 62.000 Dollar", so der Experte laut "CCN" weiter. Dieses Verhältnis hatte Ethereum zuletzt während des Bullenmarktes im Jahr 2021 erreichen können.

Tom Lee: "Ethereum erlebt dieses Jahr seinen 1971-Moment"

Um seine Prognosen zu stützen und zu untermauern, dass eine ETH/BTC-Ratio von 0,25 durchaus möglich sei, argumentierte Lee, dass Ethereum nicht bloß eine Kryptowährung sei, sondern das Fundament einer neuen Finanz­infrastruktur. Das Jahr 2025 sieht er dabei für die Nummer zwei auf dem Kryptomarkt als den entscheidenden Wendepunkt - analog jenem Wandel, den die Weltwirtschaft erlebte, als 1971 der Goldstandard beim US-Dollar aufgegeben wurde. Dieser historische Schritt habe damals die Tür für umfassende Finanzinnovationen und die Entwicklung neuer Produkte geöffnet, mit deren Hilfe die Wall Street die Dollar-Vorherrschaft neu definiert habe, sagte Lee laut "DLNews". "Der Genius Act und das Projekt Crypto der SEC sind für den Finanzdienstleistungssektor im Jahr 2025 genauso transformativ wie die US-Maßnahmen vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und der Goldstandard des US-Dollars beendet wurden", so der Experte weiter.

Im Jahr 2025 sieht er in dem Wachstum von Ethereum-basierten On-Chain-Finanzstrukturen - etwa durch Initiativen großer Akteure wie BlackRock, JPMorgan und Deutsche Bank - sowie der Tokenisierung von realen Vermögenswerten wie Immobilien, Aktien oder Anleihen eine ähnliche Zäsur mit einer Verschiebung von einem auf alten Finanzsystemen basierenden Modell hin zu digitaler Infrastruktur, dominiert von Blockchain und Smart-Contract-Netzwerken - mit Ethereum als Basis. "Im Jahr 2025 tokenisieren wir alles. Es ist nicht nur der Dollar... es sind Aktien, Anleihen, Immobilien, und die Wall Street wird das wieder nutzen und Produkte auf einer Smart-Contract-Plattform entwickeln", zitiert "CCN" Lees Aussagen im Rahmen der Binance Blockchain Week. Ähnlich wie ab 1971 der Goldstandard durch synthetisches Fiat-Geld abgelöst wurde, dürfte nun ein digitalisiertes Finanzökosystem auf Ethereum-Basis entstehen, glaubt Lee. Ethereum werde so zur "Zahlungsschiene der Zukunft".

Der Markt unterschätze nach Meinung des Fundstrat-Analysten derzeit jedoch das Potenzial dieses Umbruchs, weshalb ETH bei aktuellen Kursen "massiv unterbewertet" sei. Tom Lee zeigte sich daher zuversichtlich, dass der Ethereum-Kurs in den nächsten Monaten stark steigen werde, wenn der Markt diese Unterbewertung korrigiere.

Zweifel und Skepsis: Warum andere Krypto-Kenner weniger optimistisch sind

Bei der aktuellen Prognose handelt es sich nicht um die erste äußerst bullishe Vorhersage von Tom Lee. So hatte er sich beispielsweise im Oktober 2025 zuversichtlich gezeigt, dass Ethereum bis zum Jahresende bei 10.000 US-Dollar stehen werde - eine Marke, von der die Kryptowährung auch im Dezember noch weit entfernt ist.

Ein Großteil der Krypto-Community und viele Analysten begegnen Lees neuer Vision daher auch mit Zurückhaltung oder Skepsis. "Dieser Bärenzyklus hat kaum begonnen... die Anleger sind noch immer von Hopium berauscht, anstatt der Realität ins Auge zu sehen", kommentierte etwa Jacob King, CEO der Kryptonews-Plattform SwanDesk, laut "CCN" mit Blick auf das Bitcoin-Kursziel von 250.000 US-Dollar.

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt betrifft speziell das ETH-Kursziel: Bevor Ethereum auch nur in die Nähe eines fünfstelligen Preises kommt, müssten technisch erst mehrere entscheidende Widerstände überwunden werden, schreibt "Superex" unter Berufung auf den Krypto-Analysten Ali Martinez. Realistische Zwischenziele lägen daher eher im mittleren vierstelligen Bereich, Kurse von 62.000 US-Dollar hält Martinez nur im Rahmen eines länger anhaltenden Bullenzyklus für möglich.

$62,000 $ETH!??



It could be... But first, Ethereum needs to break $4,800. And even then, the next key targets are $6,800 and $8,800. https://t.co/JQEazwCIzi pic.twitter.com/tl2wzaCKQ0 - Ali (@ali_charts) December 5, 2025

Zudem würde ein ETH-Kurs von 62.000 US-Dollar gemäß den Berechnungen der Nachrichtenseite eine Marktkapitalisierung von 7,5 Billionen US-Dollar allein für Ethereum erfordern - und damit weitaus mehr, als der gesamte Kryptomarkt bislang je erreicht hat.

Des Weiteren basiert Lees Bull-Case stark auf den Annahmen, dass Bitcoin dramatisch steigt, dass das ETH/BTC-Verhältnis historisch hohe Werte erreicht und dass tatsächlich eine massive Tokenisierung stattfindet. Fällt einer dieser Faktoren weg - etwa durch regulatorische Eingriffe, Konkurrenz durch andere Blockchains oder fehlende institutionelle Nachfrage - könnte das gesamte Szenario ins Wanken geraten.

Redaktion finanzen.at