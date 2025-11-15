|Performance im Blick
|
15.11.2025 19:43:14
Toncoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Toncoin kostete gestern vor 1 Jahr 5,232 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in TON investiert hat, hat nun 191,14 Toncoin im Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 14.11.2025 gerechnet (1,825 USD), wäre die Investition nun 348,86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,11 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1,825 USD. Am 04.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6,899 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1617
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
179,5925
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8824
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9223
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,0238
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.