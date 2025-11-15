Toncoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Toncoin verlieren können.

Toncoin kostete gestern vor 1 Jahr 5,232 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in TON investiert hat, hat nun 191,14 Toncoin im Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 14.11.2025 gerechnet (1,825 USD), wäre die Investition nun 348,86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,11 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1,825 USD. Am 04.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6,899 USD.

