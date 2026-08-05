|Krypto-Anlage im Blick
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05.08.2026 11:03:15
Tron: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 5 Jahren gewesen
Tron wurde am 04.08.2021 zu einem Wert von 0,067351 USD gehandelt. Bei einem TRX-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 484,76 Tron in seinem Portfolio. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 04.08.2026 gerechnet (0,3269 USD), wäre die Investition nun 485,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 385,44 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2693 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 26.05.2026 stieg Tron auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.
Redaktion finanzen.net
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