Krypto-Anlage im Blick 05.08.2026 11:03:15

Tron: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 5 Jahren gewesen

Tron: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 5 Jahren gewesen

Wer vor Jahren in Tron investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Tron wurde am 04.08.2021 zu einem Wert von 0,067351 USD gehandelt. Bei einem TRX-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 484,76 Tron in seinem Portfolio. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 04.08.2026 gerechnet (0,3269 USD), wäre die Investition nun 485,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 385,44 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2693 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 26.05.2026 stieg Tron auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1559
0,0037
0,32
Japanischer Yen
182,43
-0,1100
-0,06
Britische Pfund
0,8572
0,0004
0,05
Schweizer Franken
0,9344
-0,0013
-0,14
Hongkong-Dollar
9,0678
0,0268
0,30
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen