Tron: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 5 Jahren gewesen

Wer vor Jahren in Tron investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Tron wurde am 04.08.2021 zu einem Wert von 0,067351 USD gehandelt. Bei einem TRX-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 484,76 Tron in seinem Portfolio. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 04.08.2026 gerechnet (0,3269 USD), wäre die Investition nun 485,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 385,44 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2693 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 26.05.2026 stieg Tron auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net