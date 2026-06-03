|Performance im Blick
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03.06.2026 11:03:13
Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen
Tron war am 02.06.2021 0,078202 USD wert. Bei einem TRX-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 278,74 Tron. Da sich der Wert von Tron am 02.06.2026 auf 0,3323 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 424,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 324,92 Prozent erhöht.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2636 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Am 26.05.2026 stieg Tron auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.
Redaktion finanzen.net
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