Trotz Bedenken optimistisch: Cathie Wood sagt Rückgang des Bitcoin-Kurses nach Zulassung eines Bitcoin-ETF voraus

• Cathie Wood erwartet Genehmigung von Bitcoin-ETFs im Januar• Nachrichten könnten für Kurseinbruch bei Bitcoin sorgen• Langfristig 100.000 US-Dollar-Marke realistisch

Zulassung von Bitcoin-ETFs noch im Januar?

Im Januar 2024 könnte es tatsächlich endlich - nach langem Warten - so weit sein: Die Zulassung des ersten Bitcoin-Spot-ETF. Diverse Antragsteller warten gespannt auf eine Entscheidung der SEC - darunter auch die US-Investmentgesellschaft ARK Invest.

Wie aus einem Interview mit ARK Invest-Gründerin und -CEO Cathie Wood hervorgeht, soll die SEC zuletzt angedeutet haben, dass sie die Anträge innerhalb der ersten zwei Januarwochen bewilligen könnte: "Nachdem er [der Antrag; Anm. der Redaktion] von der SEC mehrmals abgelehnt wurde, ohne von irgendjemandem bei der SEC gehört zu haben, haben wir und andere, die wir kennen, Fragen von der SEC erhalten, sehr durchdachte, detaillierte, technische Fragen. Das ist ein sehr positiver Schritt", betonte Wood. Und weiter: "Und es handelt sich nicht nur um eine Reihe von Fragen. Es handelt sich um Folgefragen. Das ist wirklich gut". Cathie Woods Meinung nach seien die Aussichten für einen Spot-Bitcoin-ETF "optimal", weshalb sie erwartet, dass die Genehmigung im Januar erfolgen dürfte: "Und ich denke, die Aussichten für einen Spot-Bitcoin-ETF sind rosig. Und wir gehen davon aus, dass es im Januar sein wird. Berühmte letzte Worte: Ich möchte nicht sagen, dass wir etwas wissen, weil wir es nicht wissen. Aber es sind nur die Maßnahmen der SEC, die uns zu dieser Schlussfolgerung führen".

Cathie Wood erwartet "Sell The News"-Event

In Erwartung einer Genehmigung stiegen die Bitcoin-Preise - Wood geht daher davon aus, dass die Anleger zunächst aufgrund der Nachrichten verkaufen und es zu einem "Sell The News"-Event kommen dürfte. Nach der Zulassung der Bitcoin-ETFs erwartet die Expertin demnach erst einmal einen Preissturz: "Diejenigen, die eingestiegen sind und gute Gewinne gemacht haben, werden wahrscheinlich ‘auf die Nachricht hin verkaufen’. Das ist ein Ausdruck, den Händler verwenden. Dabei nehmen sie das Ereignis vorweg, treiben den Preis hoch und verkaufen dann auf die Nachricht hin", erklärt Wood im Interview mit Yahoo Finance. Längerfristig dürfte es aber wieder zu mehr Investitionen kommen. Die ARK Invest-Gründerin erwartet, dass die Marke von 100.000 US-Dollar für den Bitcoin dann in greifbare Nähe rücken dürfte.

Redaktion finanzen.at