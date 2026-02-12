|
12.02.2026 02:06:59
UK’s digital bonds to be issued using HSBC blockchain platform
The plans also come as large financial institutions around the globe ramp up efforts to tokenise other financial instruments
