Investment im Check 25.09.2026 11:03:13

Uniswap: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 1 Jahr gewesen

Uniswap: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 1 Jahr gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Uniswap-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr kostete ein Uniswap 7,901 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in UNIinvestiert, wäre er nun im Besitz von 126,56 Uniswap. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 158,10 USD, da Uniswap am 24.09.2026 9,150 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,81 Prozent zugenommen.

Bei 2,396 USD erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.09.2026 bei 10,20 USD.

Redaktion finanzen.net

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