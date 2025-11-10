Bitcoin - Britische Pfund

80 000,97
 GBP
1 754,83
2,24 %
GBP - BTC
Kryptomarkt 10.11.2025 13:37:00

US-Haushaltsstreit treibt Risikofreude - Bitcoin profitiert

US-Haushaltsstreit treibt Risikofreude - Bitcoin profitiert

Am Kryptomarkt gibt es auch zum Wochenstart Bewegung: Der Kurs des Bitcoin hat am Montag erneut zugelegt.

Im Mittagshandel wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zu 106.200 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Woche zeitweise darunter gelegen hatte. Zuletzt kostete das Kryptourgestein noch 105,917 US-Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer generell höheren Risikobereitschaft der Anleger an den Finanzmärkten angesichts von Fortschritte bei den Verhandlungen für ein Ende des teilweisen Regierungsstillstandes in den USA.

Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden.

Mit dem jüngsten Anstieg bewegt sich der Bitcoin wieder in Richtung des Rekordhochs, das Anfang Oktober bei etwa 126.000 Dollar erreicht worden war. Nach Einschätzung des Experten Timo Emden von Emden Research könnte beim Bitcoin nach einer Phase der Gewinnmitnahmen "eine Erleichterungsrallye starten". Allerdings sollten die Anleger auch die nach wie vor bestehenden Risiken nicht aus den Augen verlieren.

FRANKFURT (dpa-AFX)

UBS pocht auf weltweite Krypto-Standards für Bitcoin, Ethereum & Co.
So viel Gewinn hätte eine Bitcoin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
