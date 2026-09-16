|
16.09.2026 06:59:00
US-Senat stimmt gegen Kryptogesetz: Bitcoin & Co. sacken merklich ab
Seit Wochen wirbt US-Präsident Donald Trump für ein Gesetz zur Regulierung von Kryptowährungen. Den Widerstand im US-Senat konnte er aber nicht brechen.
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1535
|
-0,0004
|
|
-0,03
|Japanischer Yen
|
178,8195
|
-0,1605
|
|
-0,09
|Britische Pfund
|
0,8572
|
0,0008
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9447
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,049
|
-0,0063
|
|
-0,07