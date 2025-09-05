US-Stablecoin-Gesetze als Katalysator: EU tritt beim digitalen Euro aufs Gas

Die EU will ihre Pläne für den digitalen Euro noch in diesem Jahr konkretisieren. Auslöser ist das neue US-Gesetz zu Stablecoins, das den Wettbewerb um digitale Währungen verschärft.

• EU plant Beschleunigung bei digitalem Euro• US-"Genius Act" erhöht internationalen Druck• EZB betont Chancen für Verbraucher und Unternehmen

Warum der digitale Euro jetzt Fahrt aufnimmt

Die EU-Kommission will noch 2025 Vorschläge für den digitalen Euro vorlegen. Ziel ist es, die technische und rechtliche Grundlage frühzeitig festzulegen. Laut Heise sollen dadurch Planungssicherheit geschaffen und Abhängigkeiten von privaten Anbietern verringert werden.

Zugleich hat der Blick nach Übersee den Druck erhöht: In den USA ist der regulatorische Prozess bei digitalen Währungen bereits deutlich weiter vorangeschritten, was in Europa die Sorge verstärkt, im internationalen Wettbewerb zurückzufallen. In diesem Zusammenhang betont die EZB die Wichtigkeit des digitalen Euros für die Handlungsfähigkeit im Zahlungsverkehr.

Druck aus den USA: Das neue Stablecoin-Gesetz

In den Vereinigten Staaten hat der Kongress mit dem Genius Act erstmals ein umfassendes Regelwerk für Stablecoins verabschiedet. Es definiert Standards für Sicherheit, Transparenz und Aufsicht. Nach Angaben der BBC soll das Gesetz den Einsatz von Stablecoins im Finanzsystem regulieren und deren Akzeptanz fördern. In Europa erhöht das den Druck auf eine adäquate und zeitnahe Reaktion, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Chancen und Risiken

Die Europäische Zentralbank sieht in einem digitalen Euro vor allem Vorteile: Zahlungen könnten schneller, günstiger und sicherer abgewickelt werden. Gleichzeitig würde die Abhängigkeit vom US-Zahlungsverkehr reduziert werden. Kritiker verweisen jedoch auf offene Fragen beim Datenschutz und mögliche Auswirkungen auf das Bankensystem. T-online zufolge spiele Bargeld nach wie vor eine wichtige Rolle, während der digitale Euro zunächst an Akzeptanz gewinnen muss.

Nächste Schritte der EU

Die EU will die nächsten Monate nutzen, um einen konkreten Fahrplan vorzulegen und erste Pilotprojekte mit Banken und Händlern zu starten. Heise zufolge wäre frühestens 2027 oder 2028 mit der Einführung des digitalen Euros zu rechnen. Entscheidend ist dabei, wie schnell sich die Mitgliedstaaten auf die rechtlichen Rahmenbedingungen einigen.

Redaktion finanzen.at