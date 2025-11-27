USD Coin: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr rentiert?

Bei einem frühen Investition in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 26.11.2024 lag der Kurs von USD Coin bei 1,000 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 999,39 USD Coin. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 000,22 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.11.2025 auf 1,000 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 0,00 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 03.06.2025 erreicht und liegt bei 0,9992 USD. Am 19.01.2025 stieg USD Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,001 USD.

