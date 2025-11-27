|Profitabler USDC-Einstieg?
|
27.11.2025 19:43:13
USD Coin: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr rentiert?
Am 26.11.2024 lag der Kurs von USD Coin bei 1,000 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 999,39 USD Coin. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 000,22 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.11.2025 auf 1,000 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 0,00 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 03.06.2025 erreicht und liegt bei 0,9992 USD. Am 19.01.2025 stieg USD Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,001 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1598
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
181,24
|
0,0100
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8761
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9334
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0207
|
0,0004
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKeine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.