USDC im Vergleich: Warum der Stablecoin den Bärenmarkt besser bewältigt als andere

• USDC hat sich von seinen Tiefs erholt• Stablecoin nimmt Tether Marktanteile ab• Politischer Rückenwind treibt den Markt an

Der USD Coin (USDC) wurde im September 2018 eingeführt. Seitdem hat der Stablecoin eine bewegte Geschichte hinter sich gebracht und sogar zeitweise die Bindung an den US-Dollar verloren. Zuletzt schlug sich am Markt aber eine deutlich positive Stimmung nieder.

Bärenmarktverluste ausgeglichen

Im November 2023 war die Marktkapitalisierung von Circles USD Coin USDC auf 24,1 Milliarden Dollar gefallen. Doch das vergangene Jahr brachte eine kräftige Erholung für den gesamten Kryptomarkt und auch den Markt für Stablecoins mit sich. Zwischen August 2023 und August 2024 sei der gesamte Stablecoinmarkt von 121 Milliarden Dollar auf 224 Milliarden Dollar gewachsen, heißt es in einem Beitrag der Krypto-Webseite CoinMarketCap. Für den USD-Coin schlug sich dies in einem enorm gestiegenen Anteil auf Angebotsseite nieder: Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 56,2 Milliarden US-Dollar (Stand 26.02.2025) wurden die Verluste aus dem Bärenmarkt wieder wettgemacht, heißt es in dem Beitrag der Kryptoexperten weiter.

Marktführer Tether Marktanteile abgenommen

Zwar bleibe der Stablecoin von Tether, USDT, in Sachen Marktkapitalisierung weit vorn - zuletzt lag das Angebot bei 141,91 Milliarden US-Dollar, aber USDC ist es gelungen, die Lücke zu dem bekanntesten Stablecoin zu verkleinern. Daten von DefiLlama zufolge sei der Marktanteil von USDC innerhalb eines Jahres von rund 19,4 Prozent auf 25 Prozent angestiegen.

Was den Stablecoin-Markt antreibt

Dass Stablecoins in den vergangenen Monaten derart starkes Wachstum erzielen konnten, ist insbesondere politischen Gegebenheiten zu verdanken. Kryptowährungen sind bereits während des US-Wahlkampfes ein zentrales Thema gewesen, seit der Amtsübernahme durch Donald Trump dreht sich die Diskussion insbesondere um Regulierungsfragen des Sektors im Allgemeinen sowie Stablecoins im Besonderen. Aktuelle Regierungsvertreter, darunter David Sacks, der die Regierung in Kryptofragen berät, sehen Stablecoins als Möglichkeit, die Vorreiterrolle des US-Dollars in der Welt zu stützen. "Stablecoins haben das Potenzial, die internationale Dominanz des US-Dollars sicherzustellen und die Nutzung des US-Dollars als digitale Reservewährung der Welt zu steigern. Dabei entsteht möglicherweise eine Nachfrage nach US-Staatsanleihen im Billionenbereich, was die langfristigen Zinssätze senken könnte", so Sacks Anfang Februar in einer Pressekonferenz.

Zeitgleich wurde mit dem "Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act" ein Gesetzentwurf vorgelegt, eingebracht vom republikanischen Senator Bill Hagerty, mit dem die Kriterien für Stablecoins festgezurrt werden sollen. Stablecoins, deren Marktwert über zehn Milliarden Dollar beträgt, sollen der Aufsicht der US-Notenbank Federal Reserve unterstellt werden - das würde zum aktuellen Zeitpunkt Tether und den USDC betreffen. Coins unterhalb dieser Grenze werden dem Gesetzentwurf zufolge von den jeweiligen Bundesstaaten überwacht.

"Hier in Amerika hat sich das Blatt zugunsten digitaler Vermögenswerte gewendet. Ich freue mich, meine Kollegen beim GENIUS Act anzuführen, der dazu beitragen wird, unser Land zu einem positiven Umfeld für Stablecoins und digitale Vermögenswerte zu machen", betonte Hagerty bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs, mit dem ein regulatorischer Rahmen geschaffen werden soll.

Weitere Markttreiber für Stablecoins

Zusätzlich zu den aktuellen politischen Entwicklungen gibt es noch weitere Kurstreiber für den Stablecoin-Markt. So ist die Nachfrage von Institutionen, Händlern und Privatkunden anhaltend hoch, wie die Kryptobörse Coinbase betont. "USDC treibt den Handel von über 200 USDC-Paaren auf Coinbase an und hat in den letzten zwei Jahren zu einem etwa zehnfachen Wachstum von USDC auf Coinbase beigetragen. Als primäre Sicherheit und einziger Abwicklungsaktiva, die auf der Coinbase International Exchange verwendet werden, ist USDC eine entscheidende Komponente der globalen Märkte", so Coinbase weiter.



Redaktion finanzen.at