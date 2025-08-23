Lukrativer VET-Einstieg? 23.08.2025 11:03:14

VeChain: So lohnend wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen

Bei einem frühen VeChain-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

VeChain wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,024108 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 414 792,67 VET. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 501,16 USD, da sich der Wert eines Coins am 22.08.2025 auf 0,025317 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,01 Prozent angezogen.

Am 22.06.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,019283 USD. Am 03.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,078697 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

