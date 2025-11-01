Hochrechnung 01.11.2025 11:03:15

VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in VeChain Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr war ein VeChain 0,021169 USD wert. Bei einem VET-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 723,98 VeChain in seinem Depot. Da sich der Wert von VeChain am 31.10.2025 auf 0,015608 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,27 Prozent abgenommen.

Am 30.10.2025 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,015564 USD. Am 03.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,078697 USD.

Redaktion finanzen.net

