|Entwicklung im Fokus
|
15.11.2025 11:03:15
VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
VeChain wurde am 14.11.2024 zu einem Wert von 0,024260 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in VET vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 412 195,04 VeChain. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,015539 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 405,00 USD wert. Mit einer Performance von -35,95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte VET am 04.11.2025 bei 0,014054 USD. Bei 0,078697 USD erreichte die Kryptowährung am 03.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1617
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
179,5925
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8824
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9223
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,0238
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.