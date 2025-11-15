VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in VeChain verlieren können.

VeChain wurde am 14.11.2024 zu einem Wert von 0,024260 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in VET vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 412 195,04 VeChain. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,015539 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 405,00 USD wert. Mit einer Performance von -35,95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte VET am 04.11.2025 bei 0,014054 USD. Bei 0,078697 USD erreichte die Kryptowährung am 03.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net