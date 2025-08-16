|Performance unter der Lupe
VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet
Am 11.05.2022 kostete VeChain 0,030448 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 32 843,15 VeChain im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 797,24 USD, da sich der Wert von VeChain am 15.08.2025 auf 0,024274 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,28 Prozent verringert.
Bei 0,019283 USD erreichte der Coin am 22.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.12.2024 bei 0,078697 USD.
