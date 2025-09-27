VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

VeChain notierte am 11.05.2022 bei 0,030448 USD. Bei einem VET-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32 843,15 VeChain in seinem Portfolio. Mit dem VET-USD-Kurs vom 26.09.2025 gerechnet (0,022263 USD), wäre das Investment nun 731,18 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26,88 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief von VET wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 0,019283 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 03.12.2024 bei 0,078697 USD.

Redaktion finanzen.net