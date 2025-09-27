Performance im Fokus 27.09.2025 11:03:16

VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in VeChain investiert: So viel hätten Investoren verloren.

VeChain notierte am 11.05.2022 bei 0,030448 USD. Bei einem VET-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32 843,15 VeChain in seinem Portfolio. Mit dem VET-USD-Kurs vom 26.09.2025 gerechnet (0,022263 USD), wäre das Investment nun 731,18 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26,88 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief von VET wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 0,019283 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 03.12.2024 bei 0,078697 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1704
0,0040
0,34
Japanischer Yen
175
0,3300
0,19
Britische Pfund
0,8723
-0,0021
-0,24
Schweizer Franken
0,9338
0,0011
0,11
Hongkong-Dollar
9,1027
0,0450
0,50
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:54 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.25 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38

Börse aktuell - Live Ticker

Nach neuen Pharmazöllen reagieren Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX geht im Plus ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Indizes zum Handelsende stärker -- Asiens Börsen schließen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der DAX zeigte sich höher. Die Wall Street präsentierte sich vor dem Wochenschluss höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen