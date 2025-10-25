|Entwicklung im Fokus
VeChain: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
VeChain notierte am 11.05.2022 bei 0,030448 USD. Bei einem VET-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 328 431,49 VeChain. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,017361 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 701,88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 42,98 Prozent eingebüßt.
Am 10.10.2025 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,015947 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 0,078697 USD.
Redaktion finanzen.net
