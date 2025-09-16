|Aufwärtstrend
|
16.09.2025 20:52:38
Vor Fed-Entscheid: Bitcoin zeigt Stärke und legt kräftig zu
Während an den Aktien-Börsen zuletzt Zurückhaltung mit Blick auf die anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank vorherrschte, überwog am Kryptomarkt die Zuversicht. "Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Entscheid laufen sich Anleger für mögliche Zinssenkungen warm", sagte der Experte Timo Emden von Emden Research. Der Fachmann sprach von der Hoffnung, dass die Fed nicht nur am kommenden Mittwoch, sondern auch darüber hinaus die geldpolitischen Zügel lockert. Zinslose Anlagen wie Bitcoin könnten in einem potenziellen Niedrigzinsumfeld wieder an Attraktivität gewinnen.
Die US-Notenbank wird an diesem Mittwoch aller Voraussicht nach zum ersten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen senken. Vor allem der zuletzt sehr schwache Arbeitsmarkt spricht für eine Senkung. Die Fed steht allerdings unter einem enormen politischen Druck von US-Präsident Donald Trump, der immer wieder deutliche Zinssenkungen fordert.
Die Nachfrage nach Bitcoin & Co zusätzlich anheizen könnten Emden zufolge auch regulatorische Lockerungen und das Interesse institutioneller Anleger. Allerdings könnte erst eine nachhaltige Eroberung der psychologisch wichtigen 120.000-Dollar-Marke den Weg zum Rekordhoch freimachen. Dieses liegt bei rund 125.000 Dollar.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1858
|
0,0092
|
|
0,78
|Japanischer Yen
|
173,69
|
0,3200
|
|
0,18
|Britische Pfund
|
0,8688
|
0,0036
|
|
0,42
|Schweizer Franken
|
0,9326
|
-0,0021
|
|
-0,23
|Hongkong-Dollar
|
9,2269
|
0,0743
|
|
0,81
