Wäre ein Investment in Tether von vor 1 Jahr rentabel gewesen?

Investoren, die vor Jahren in Tether investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 02.09.2024 notierte Tether bei 0,9999 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 100,01 USDT im Depot. Die gehaltenen Tether wären am 02.09.2025 bei einem USDT-USD-Kurs von 1,000 USD 100,01 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,01 Prozent zugenommen.

Bei 0,9978 USD erreichte die Kryptowährung am 01.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 1,002 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

