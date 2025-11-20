Lohnende USD Coin-Investition? 20.11.2025 19:43:13

Wäre ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren gewinnbringend?

Wäre ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren gewinnbringend?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in USD Coin gewesen.

Am 26.10.2021 lag der Kurs von USD Coin bei 1,000 USD. Bei einem USDC-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 999,97 USD Coin. Mit dem USDC-USD-Kurs vom 19.11.2025 gerechnet (0,9999 USD), wäre die Investition nun 999,88 USD wert. Damit wäre die Investition 0,01 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 03.06.2025 erreicht und liegt bei 0,9992 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte USD Coin am 19.01.2025 bei 1,001 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1529
-0,0012
-0,10
Japanischer Yen
181,585
0,3050
0,17
Britische Pfund
0,8816
-0,0020
-0,23
Schweizer Franken
0,9289
-0,0006
-0,06
Hongkong-Dollar
8,9696
-0,0180
-0,20
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:48 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- US-Börsen nach starkem Start schlussendlich doch in Rot -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street schloss mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen