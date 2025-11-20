Wäre ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren gewinnbringend?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in USD Coin gewesen.

Am 26.10.2021 lag der Kurs von USD Coin bei 1,000 USD. Bei einem USDC-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 999,97 USD Coin. Mit dem USDC-USD-Kurs vom 19.11.2025 gerechnet (0,9999 USD), wäre die Investition nun 999,88 USD wert. Damit wäre die Investition 0,01 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 03.06.2025 erreicht und liegt bei 0,9992 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte USD Coin am 19.01.2025 bei 1,001 USD.

Redaktion finanzen.net