Wäre eine Anlage in USD Coin von vor 1 Jahr rentabel gewesen?

Gestern vor 1 Jahr notierte USD Coin bei 1,000 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 99,99 USD Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,98 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.10.2025 auf 0,9999 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,02 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte USD Coin am 03.06.2025 bei 0,9992 USD. Am 19.01.2025 stieg USD Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,001 USD.

Redaktion finanzen.net