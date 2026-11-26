So viel hätten Investoren mit einem frühen USD Coin-Investment verlieren können.

USD Coin notierte am 25.11.2025 bei 0,9997 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 10 002,74 USDC. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 001,45 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.11.2026 auf 0,9999 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 10 001,45 USD, was einer positiven Performance von 0,01 Prozent entspricht.

Bei 0,9995 USD erreichte USDC am 31.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 11.03.2026 erreicht und liegt bei 1,000 USD.

Redaktion Finanzen.net