|Wertzuwachs oder -verlust?
|
05.11.2025 19:43:13
Wäre eine Tether-Kapitalanlage von vor 1 Jahr rentabel gewesen?
Tether war am 04.11.2024 0,9996 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 100,04 Tether in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,03 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.11.2025 auf 0,9999 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 0,03 Prozent gleich.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tether am 01.01.2025 bei 0,9978 USD. Bei 1,002 USD erreichte Tether am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1493
|
0,0006
|
|
0,05
|Japanischer Yen
|
177,12
|
0,6300
|
|
0,36
|Britische Pfund
|
0,8801
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9311
|
0,0008
|
|
0,08
|Hongkong-Dollar
|
8,935
|
0,0064
|
|
0,07
