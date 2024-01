Warum der Euro am Freitag etwas zulegt

Der Euro hat am Freitag im US-Handel zum US-Dollar etwas zugelegt.

Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0893 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0887 (Donnerstag: 1,0875) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte somit 0,9185 (0,9195) Euro gekostet.

Robuste US-Konjunkturdaten hatten zuletzt Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung in den Vereinigten Staaten gedämpft, was dem Dollar Auftrieb verlieh. Das Bild einer starken Konjunktur wurde am Freitag durch die deutlich gestiegenen Verbraucherstimmung gestützt. Das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima stieg auf den höchsten Stand seit Juli 2021. Verantwortlich für die verbesserte Stimmung war die tendenziell rückläufige Inflation.

/jsl/edh/he

NEW YORK (dpa-AFX)