|US-Konjunkturdaten im Blick
|
17.11.2025 07:57:38
Warum der Euro ein wenig zum US-Dollar fällt
"Zuletzt hatten die Zinserwartungen immer mehr in Richtung keiner Zinssenkung im Dezember korrigiert, möglicherweise ändert sich das in den kommenden Tagen nun wieder", schrieb Devisen-Experte Michael Pfister von der Commerzbank in einem Morgenkommentar. "Diese Korrektur dürfte einer der Hauptgründe für den weiterhin resilienten US-Dollar sein. Schauen wir mal, ob diese Stärke auch noch Bestand hat, wenn in dieser Woche so langsam wieder wichtigere US-Daten veröffentlicht werden."
Am frühen Montagnachmittag steht zunächst einmal der Empire-State-Index
für den November auf der Agenda. Er ist ein wichtiger volkswirtschaftlicher Frühindikator und gibt ein Bild der Lage im produzierenden Gewerbe des Bundesstaates New York.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1585
|
-0,0039
|
|
-0,33
|Japanischer Yen
|
179,85
|
0,2700
|
|
0,15
|Britische Pfund
|
0,88
|
-0,0026
|
|
-0,30
|Schweizer Franken
|
0,9219
|
-0,0009
|
|
-0,09
|Hongkong-Dollar
|
9,0047
|
-0,0299
|
|
-0,33
