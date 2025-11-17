Dollarkurs

1,1585
 USD
-0,0039
-0,33 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
US-Konjunkturdaten im Blick 17.11.2025 07:57:38

Warum der Euro ein wenig zum US-Dollar fällt

Warum der Euro ein wenig zum US-Dollar fällt

Zu Beginn einer mit US-Konjunkturdaten womöglich vollgepackten Woche hat der Euro etwas nachgegeben.

Zuletzt fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung Euro um 0,15 Prozent auf 1,1602 US-Dollar. Nach dem Ende der Teilschließung von US-Behörden, die zu weggefallenen Datenveröffentlichungen geführt hatte, dürften in dieser Woche US-Konjunkturdaten für stärkere Impulse am Devisenmarkt sorgen.

"Zuletzt hatten die Zinserwartungen immer mehr in Richtung keiner Zinssenkung im Dezember korrigiert, möglicherweise ändert sich das in den kommenden Tagen nun wieder", schrieb Devisen-Experte Michael Pfister von der Commerzbank in einem Morgenkommentar. "Diese Korrektur dürfte einer der Hauptgründe für den weiterhin resilienten US-Dollar sein. Schauen wir mal, ob diese Stärke auch noch Bestand hat, wenn in dieser Woche so langsam wieder wichtigere US-Daten veröffentlicht werden."

Am frühen Montagnachmittag steht zunächst einmal der Empire-State-Index

für den November auf der Agenda. Er ist ein wichtiger volkswirtschaftlicher Frühindikator und gibt ein Bild der Lage im produzierenden Gewerbe des Bundesstaates New York.

/mis/stk

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere Links:

US-Kongress strebt klare Krypto-Regeln an - Welche Folgen das für Trump haben könnte
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: zimmytws / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1585
-0,0039
-0,33
Japanischer Yen
179,85
0,2700
0,15
Britische Pfund
0,88
-0,0026
-0,30
Schweizer Franken
0,9219
-0,0009
-0,09
Hongkong-Dollar
9,0047
-0,0299
-0,33
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen