Warum der Euro nur kurz auf den Leitzinsentscheid der Fed reagiert

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,0851 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor in Frankfurt auf 1,0837 (Dienstag: 1,0846) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9228 (0,9219) Euro.

Wie erwartet ließ die Fed den Leitzins zum vierten Mal in Folge unverändert auf hohem Niveau. Er liegt damit weiterhin in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Zudem machte die Notenbank deutlich, dass sie noch nicht bereit sei, die Zinsen zu senken. Man müsse erst mehr Vertrauen gewinnen, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung 2 Prozent bewege, hieß es. Beobachter rechnen frühestens nach der kommenden Sitzung im März mit einer Zinssenkung . Bisher scheint es so, dass es der Fed gelungen ist, den Preisanstieg abzuschwächen, ohne die Wirtschaft vollends auszubremsen.

NEW YORK (dpa-AFX)