Warum der Euro zum Dollar nachgibt

Der Euro ist am Dienstag im US-Handel leicht unter Druck geblieben.

Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung Euro notierte bei 1,1035 Dollar. Im frühen europäischen Geschäft hatte der Euro noch etwas höher notiert, bevor ihn Stimmungsdaten aus der US-Industrie unter Druck brachten. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1035 Dollar fest.

Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich im August verbessert. Der Anstieg des Einkaufsmanagerindizes ISM blieb jedoch etwas hinter den Erwartungen zurück. Beachtet wurde der Anstieg des Beschäftigungsindikators. Schließlich steht am Freitag der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an.

NEW YORK (dpa-AFX)