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Devisen 23.03.2026 20:47:00

Warum der Euro zum Dollar steigt

Warum der Euro zum Dollar steigt

Der Kurs des Euro hat am Montag nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg deutlich zugelegt.

Der Kurs des Euro hat am Montag im späten US-Devisenhandel weiter zugelegt. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg und die damit verbundene Hoffnung auf eine Beilegung des Kriegs belasteten den US-Dollar. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1626 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1596 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8623 Euro gekostet.

Die USA und der Iran sind sich nach Darstellung von US-Präsident Trump bei rund 15 Punkten einer möglichen Vereinbarung einig geworden. "Sie werden nie Atomwaffen haben. Sie haben dem zugestimmt", sagte der Republikaner. Es gebe wesentliche Übereinstimmungen in den meisten Punkten. Zuvor hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass er wegen "produktiver Gespräche" mit dem Iran mögliche Angriffe auf dortige Kraftwerke verschiebe. Der Euro profitierte von der Entwicklung, da die Weltleitwährung Dollar weniger als sicherer Hafen gesucht wird. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementierte unterdessen: Es habe keine Verhandlungen mit den USA gegeben.

/bek/jha/

NEW YORK(dpa-AFX)

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