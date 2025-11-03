Dollarkurs

1,1519
 USD
-0,0017
-0,14 %
USD - EUR
Stimmungsindikatoren 03.11.2025 21:08:00

Warum der Euro zum US-Dollar auf etwas niedrigerem Niveau bleibt

Warum der Euro zum US-Dollar auf etwas niedrigerem Niveau bleibt

Der Kurs des Euro hat sich am Montag im US-Geschäft in etwa auf dem Niveau des späten europäischen Handels gehalten.

Die Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1518 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1514 (Freitag: 1,1554) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8685 (0,8655) Euro gekostet.

Der Euro leidet aktuell darunter, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen auf eine erneute Leitzinssenkung im Dezember gedämpft hatte. Vor diesem Hintergrund sehen die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) den Eurokurs derzeit technisch angeschlagen. Die Gemeinschaftswährung habe sich nicht oberhalb der 21-Tage-Durchschnittslinie stabilisieren können, die den kurzfristigen Trend beschreibe. Nun sei der Raum eröffnet für einen weiteren Kursrückgang bis unter 1,14 Dollar.

/jsl/edh/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquelle: OlegDoroshin / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Japanischer Yen
177,6
-0,1200
-0,07
Britische Pfund
0,8769
-0,0012
-0,14
Schweizer Franken
0,9309
0,0032
0,34
Hongkong-Dollar
8,9534
-0,0096
-0,11
