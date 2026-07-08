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Devisen im Blick 08.07.2026 21:09:00

Warum der Euro zum US-Dollar wieder gewinnt

Warum der Euro zum US-Dollar wieder gewinnt

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im späten New Yorker Devisenhandel zugelegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1429 US-Dollar. Im späten europäischen Währungsgeschäft hatte der Euro zeitweise noch unter 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1404 (Dienstag: 1,1433) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8768 (0,8746) Euro gekostet.

Im Fokus des Marktes steht der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Nach erneuten Drohungen gegen die Führung in Teheran hat US-Präsident Donald Trump die Gefahren einer neuen Eskalation im Iran-Krieg heruntergespielt. "Ich glaube nicht, dass er wieder aufflammt", sagte er bei einer Pressekonferenz. Stattdessen rechne er damit, dass der Konflikt zeitnah wieder beigelegt werde. Nur wenige Stunden zuvor hatte Trump mit weiteren US-Angriffen in der Nacht zum Donnerstag gedroht.

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Maryna Pleshkun / Shutterstock.com

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