Warum sich der Euro tiefer bewegt

Der Kurs des Euro hat am Freitag etwas nachgegeben.

Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1722 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1718 (Donnerstag: 1,1685) Dollar fest.

Der Euro hat nicht an seine deutlichen Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Donnerstag hatten noch unerwartet schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt die Spekulation auf eine deutliche Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt. Zudem hatten die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Euro gestützt. Sie dämpfte die Erwartungen an weitere Leitzinssenkungen. "Die bedeutendste Änderung in Lagardes Pressekonferenz war wohl die Risiko-Einschätzung zur Wirtschaft, die von 'negativ tendierend' zu 'ausgewogener' angehoben wurde", kommentierten die Experten der Commerzbank.

Am Nachmittag erholte sich der Euro von noch deutlicheren Verlusten. Zeitweise war er bis auf die Marke von 1,17 Dollar zurückgefallen. Das von Universität von Michigan erhobene US-Konsumklima hat sich im September stärker als erwartet eingetrübt. "Die Verbraucher stellen weiterhin zahlreiche Schwachstellen in der Wirtschaft fest, wobei die Risiken für die Geschäftslage, den Arbeitsmarkt und die Inflation zunähmen", kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. "Ebenso sehen die Verbraucher Risiken für ihren Geldbeutel." Vor allem die gesunkenen Erwartungen belasteten die Stimmung.

Die Märkte schauen auf die Ratingagentur Fitch, die möglicherweise ihre Bewertung für Frankreich ändern wird. Derzeit bewertet Fitch Frankreich mit "AA-" und gibt einen negativen Ausblick. Der Konflikt um den Staatshaushalt sorgt für Verunsicherung. Er führte zum Ende der Regierung von François Bayrou. Auch für die neue Regierung dürfte es schwierig werden, einen Sparhaushalt durch das Parlament zu bringen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86530 (0,86470) britische Pfund, 173,33 (172,88) japanische Yen und 0,9347 (0,9346) Schweizer Franken fest. Der Preis für die Feinunze Gold stieg auf 3.647 US-Dollar. Das waren 14 Dollar mehr als am Vortag.

