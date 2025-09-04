Devisen im Blick 04.09.2025 21:18:00

Weshalb sich der Euro zum Dollar wenig bewegt

Weshalb sich der Euro zum Dollar wenig bewegt

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im späten US-Devisenhandel auf der Stelle getreten.

Die Marktteilnehmer richten den Blick bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht für August, der am Freitag veröffentlicht wird.

Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung Euro auf 1,1644 US-Dollar, etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1653 (Dienstag: 1,1646) Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten aus den USA fielen am Donnerstag uneinheitlich aus und gaben dem Devisenpaar kaum Impulse. So hat sich der Beschäftigungsaufbau in der Privatwirtschaft laut dem privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP im August abgeschwächt. Zudem stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet. Die Stimmung im Dienstleistungssektor hellte sich im August etwas stärker als erwartet auf, bleibt jedoch auf einem eher niedrigen Niveau.

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie: Wie sich die KI-Bilanz auf Bitcoin, Ethereum & den Kryptomarkt auswirkt
Kryptos nicht nur in Tesla-Bilanz: Auch SpaceX hält Bitcoin-Reserven in Milliardenhöhe
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images,Nomad Soul / Shutterstock.com,Hadrian / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1651
-0,0012
-0,10
Japanischer Yen
173,02
0,3200
0,19
Britische Pfund
0,8673
-0,0005
-0,06
Schweizer Franken
0,9386
0,0012
0,13
Hongkong-Dollar
9,0878
-0,0090
-0,10
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:52 Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im zweiten Quartal
03.09.25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen höher -- ATX und DAX gehen stärker aus dem Handel -- China-Börsen sacken letztlich ab - Nikkei weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag nach oben. Der deutsche Leitindex legte zu. Die US-Börsen schlossen am Donnerstag ins Plus. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen