|
04.09.2025 21:18:00
Weshalb sich der Euro zum Dollar wenig bewegt
Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung Euro auf 1,1644 US-Dollar, etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1653 (Dienstag: 1,1646) Dollar festgesetzt.
Konjunkturdaten aus den USA fielen am Donnerstag uneinheitlich aus und gaben dem Devisenpaar kaum Impulse. So hat sich der Beschäftigungsaufbau in der Privatwirtschaft laut dem privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP im August abgeschwächt. Zudem stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet. Die Stimmung im Dienstleistungssektor hellte sich im August etwas stärker als erwartet auf, bleibt jedoch auf einem eher niedrigen Niveau.
NEW YORK (dpa-AFX)
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1651
|
-0,0012
|
|
-0,10
|Japanischer Yen
|
173,02
|
0,3200
|
|
0,19
|Britische Pfund
|
0,8673
|
-0,0005
|
|
-0,06
|Schweizer Franken
|
0,9386
|
0,0012
|
|
0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,0878
|
-0,0090
|
|
-0,10
