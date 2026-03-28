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28.03.2026 09:00:00
What's the Better Buy to Save for Retirement: Bitcoin vs. Gold
A retirement portfolio isn't something to assemble like a shopping list. Certain items need to go in the cart first because they're essential, with the rest added only after the basics are covered.Similarly, when it comes to choosing between Bitcoin (CRYPTO: BTC) and an asset like gold, perhaps held via something like the SPDR Gold Shares (NYSEMKT: GLD) exchange-traded fund (ETF), both can play a role in saving for retirement, but the order you accumulate them in should reflect how differently they behave when things don't go as as well as expected. Here's how to think about it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Devisenkurse
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