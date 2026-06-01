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01.06.2026 17:40:40
Where Will Bitcoin Be After the Next Market Crash?
Bitcoin (CRYPTO: BTC), the world's most valuable cryptocurrency, has risen roughly 13,600% over the past 10 years. But it also experienced some wild swings during that decade, as the market endured a recession and three major crypto winters.As of this writing, Bitcoin still trades about 40% below its record high of $126,000 from last October. Should you buy it at these levels, or wait for the next market crash?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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