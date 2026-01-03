|
03.01.2026 13:00:00
Where Will Ethereum Be in 5 Years?
In August 2025, analysts at Standard Chartered raised their forecasts for Ethereum (CRYPTO: ETH). The firm published a note saying it could reach $25,000 by the end of 2028 -- an upside of over 730% on today's price. I'm going to give them some leeway and say Ethereum might get there in five years.Image source: Getty Images.Even that may seem inconceivable given its recent disappointing performance. However, with a positive wind and a lot of caveats, it is more achievable than it may seem. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1722
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
183,41
|
-0,3400
|
|
-0,19
|Britische Pfund
|
0,8657
|
-0,0058
|
|
-0,67
|Schweizer Franken
|
0,9281
|
-0,0010
|
|
-0,11
|Hongkong-Dollar
|
9,1252
|
-0,0067
|
|
-0,07
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.