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22.09.2026 17:30:39
Why Billionaire Tim Draper Calls Apple, Meta 'Irresponsible' for Not Holding Bitcoin
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Devisenkurse
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|Hongkong-Dollar
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