|
06.12.2025 10:00:00
Why Bitcoin Could Outperform If the Federal Funds Rate Changes
In every market, price is one of the main signals, and for the U.S. dollar itself, that signal is the federal funds rate, which is the short-term interest rate the Federal Reserve targets for overnight lending between banks. As you've probably heard, the Fed's target influences a wide spectrum of borrowing costs, from corporate credit lines to mortgages, and it sets the starting point for yields on relatively safe assets like Treasury bills.When that rate falls or is persistently low, it tends to have pretty positive implications for the prices of cryptocurrencies, especially Bitcoin (CRYPTO: BTC). Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1641
|
-0,0005
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
180,79
|
0,2400
|
|
0,13
|Britische Pfund
|
0,8732
|
-0,0006
|
|
-0,07
|Schweizer Franken
|
0,9368
|
0,0013
|
|
0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,0594
|
-0,0029
|
|
-0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.