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14.04.2026 18:53:00
Why Bitcoin Is Increasingly Being Treated Like Digital Gold
Bitcoin (CRYPTO: BTC) was designed to replace physical gold in some respects.Here's the pitch for the "digital gold" idea in plain English: It's hard to make more Bitcoin.That's it. That's the whole store-of-value argument. Everything else is commentary.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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