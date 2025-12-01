|
Why iShares Bitcoin Trust ETF Was Tanking Today
Monday was, to put it mildly, not a good day to be invested in cryptocurrencies. By extension, this meant that many cryptocurrency stocks and exchange-traded funds (ETFs) were also flailing. One example of this was iShares Bitcoin Trust ETF (NASDAQ: IBIT), which fell by nearly 6% in price that trading session. Last week's brief crypto rally stalled early Sunday night, as investors became concerned that the Bank of Japan might hike interest rates. That country's central bank governor, Kazuo Ueda, said that the regulator will weigh the "pros and cons" of such a move at its next policy meeting, scheduled for Dec. 18 to 19. This was widely taken to mean that the Bank is now leaning more toward lifting rates.
