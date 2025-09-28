Investition im Check 28.09.2025 11:03:17

Wie viel Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Bei einem frühen Aptos-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr notierte Aptos bei 8,498 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in APT investiert, befänden sich nun 1 176,75 Aptos in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 27.09.2025 auf 4,226 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 972,99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 50,27 Prozent eingebüßt.

Am 25.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3,922 USD. Bei 14,70 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

