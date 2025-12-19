|Anlage: Erfolg oder Verlust?
|
19.12.2025 19:43:13
Wie viel Anleger mit einem Chainlink-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Chainlink war am 18.12.2024 24,87 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in LINK investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 402,05 Chainlink. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 809,34 USD, da sich der Wert von Chainlink am 18.12.2025 auf 11,96 USD belief. Damit wäre das Investment um 51,91 Prozent gesunken.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LINK am 08.04.2025 bei 10,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 26,73 USD.
Redaktion finanzen.net
