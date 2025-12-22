|Entwicklung im Blick
Wie viel Anleger mit einem Ethereum Classic-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten
Ethereum Classic notierte am 21.12.2022 bei 16,58 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in ETC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 603,12 Ethereum Classic. Da sich der Wert von Ethereum Classic am 21.12.2025 auf 12,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 359,09 USD wert. Damit wäre die Investition um 26,41 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief von ETC liegt derzeit bei 11,65 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Am 23.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 28,97 USD.
Redaktion finanzen.net
