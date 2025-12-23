Langfristiges Investment 23.12.2025 11:03:16

Wie viel Anleger mit einem Investment in Ripple von vor 1 Jahr verloren hätten

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Ripple Investoren gebracht.

Ripple wurde am 22.12.2024 zu einem Wert von 2,198 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 45,50 XRP im Depot. Die gehaltenen Ripple wären am 22.12.2025 bei einem XRP-USD-Kurs von 1,903 USD 86,57 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,43 Prozent abgenommen.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,791 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 3,557 USD.

