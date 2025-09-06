Wie viel Anleger mit einem Toncoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

So viel hätten Anleger mit einer frühen Toncoin-Investition verlieren können.

Am 05.09.2024 kostete Toncoin 4,809 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 20,80 TON im Depot. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 3,090 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 64,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,75 Prozent verringert.

Am 10.03.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,538 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 04.12.2024 erreicht und liegt bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net